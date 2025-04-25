Кобзев указал на две ключевые проблемы строительства жилья в регионе

В прошлом году в Иркутской области было введено в эксплуатацию 1,6 млн м² жилья. Это позволило региону занять второе место среди субъектов Сибирского федерального округа по объему вводимого жилья. На текущий год запланировано строительство 1,52 млн м² жилой недвижимости, а к 2030 году регион намерен ввести минимум 2,4 млн м² жилья. Для достижения таких масштабных целей необходимы дополнительные ресурсы и инфраструктура, отметил губернатор региона Игорь Кобзев в своем ежегодном послании Законодательному Собранию.

«Ключевой проблемой остаётся технологическое присоединение индивидуальных жилых домов к электросетям. В настоящее время Иркутская электросетевая компания в приоритетном порядке устраняет узкие места в электроснабжении Иркутского и Шелеховского районов. Взятые перед гражданами обязательства должны быть выполнены», — подчеркнул губернатор.

Вторая значимая проблема, требующая оперативных решений — это дефицит тепловой мощности в Иркутске. По оценкам Байкальской энергетической компании, дефицит тепловой мощности приближается к 700 гигакалорий в час.

«Запасов хватит на 3 года, если сохранятся нынешние темпы строительства», — отметил Игорь Кобзев. – Стоимость строительства новой тепловой мощности — более 33 млрд руб. Хочу здесь обозначить нашу позицию. Решение по строительству новой тепловой мощности — это дополнительная нагрузка на тарифы. Мы исходим из логики, что рост тарифов не должен приводить к серьёзным негативным последствиям», — заявил губернатор.

Глава региона поручил правительству региона совместно с мэрией Иркутска, Союзом строителей и Байкальской энергетической компанией выработать оптимальное решение, которое обеспечит минимальный рост тарифов на теплоэнергию. Он предложил провести энергоаудит по выделенным мощностям, оценить эффективность реализации утверждённых инвестиционных программ, а также рассмотреть возможность привлечения финансирования за счёт бюджетов различных профилей, а также внебюджетного финансирования.

Ранее генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко отмечал, что «на горизонте трех лет свободных тепловых мощностей уже нет», а «выдача новых технических условий приостановлена».

Кроме того, заместитель министра строительства Иркутской области Евгений Ветров указывал на дисбаланс между объемами запланированного строительства и доступностью энергоресурсов. «Согласно нацпроектам, к 2030 году наша цель — ввести в строй около 12 миллионов квадратных метров жилья. Чтобы реализовать этот замысел, потребуется дополнительно порядка одного гигаватта электрической мощности».