Иркутская электросетевая компания с начала года подключила к электричеству 6 тыс. объектов

Среди них: здание начальной школы в Иркутске, вышка сотовой связи и 2 водонапорные башни в Никольске и отделение почты в деревне Сосновый бор.

Ежедневно работы по технологическому присоединению только в Иркутском и Шелеховском районах проводят до 10 бригад подрядных организаций.

Количество ожидающих подключения значительно снижается, однако и количество новых потребителей, которые построили или купили дом, непрерывно растет.

Основной трудностью для Иркутского и Шелеховского районов является отсутствие в данный момент свободных электрических мощностей, так как существующие подстанции в зимнее время работают на пределе возможностей, а их реконструкция или строительство новых быстро выполнить невозможно: обычно такие работы занимают от 2 до 5 лет с учётом всех согласований с органами власти, проектирования, строительно-монтажных и наладочных работ.

Тем не менее, компания активно решает и эту проблему. В этом году начинается реконструкция 30 действующих центров питания, где дефицит электрической мощности ощущается наиболее остро. Кроме того, началось строительство новой подстанции «Анисимово» в рабочем посёлке Маркова, которая позволит разгрузить соседние подстанции «Пивзавод», «Марково» и «Изумрудная».