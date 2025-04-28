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Инвестируем в «квадраты». Как выбрать недвижимость в Новосибирске

«Сегодня вложения в девелоперские проекты дают инвестору возможность приумножить свои средства. Банковские вклады недолго будут приносить такую доходность, да и инфляцию никто не отменял. Деньги на счетах будут обесцениваться – это аксиома», – считает создатель холдинга TS Group Александр Бойко (г. Новосибирск). Он рассказал о возможностях для инвестиций в новом проекте «Невский».

Сохранить и приумножить

Новый жилой комплекс бизнес-класса «Невский», по мнению девелопера, способен значительно приумножить вложения инвесторов. По подсчетам специалистов холдинга TS Group, доходность инвестирования может составить до 75% за три года, что значительно выше ожидаемых банковских ставок по вкладам за этот период. По прогнозу, стоимость квадратного метра увеличится со 155 тыс. руб. на старте продаж до 275 тыс. руб. к моменту сдачи уже первого дома в конце 2026 года.

Такие данные девелопер получил, опираясь, в том числе на успешный опыт финансовой модели ЖК «Жуковка», где стоимость квадратного метра с 80 тыс. руб. на старте проекта увеличилась до 250 тыс. руб. и продолжает расти.

На начало года Александр Бойко уже инвестировал в реализацию проекта более полумиллиарда рублей собственных средств, в планах до конца года довести эту сумму до 1,5 млрд руб. И это все без учета стоимости самого земельного участка.

«Сегодня вложения именно в подобные девелоперские проекты дают инвестору возможность приумножить свои средства. Банковские вклады недолго будут приносить такую доходность, да и инфляцию никто не отменял. Деньги на счетах будут обесцениваться – это аксиома. Даже получив через четыре года по вкладу удвоенную сумму, не факт, что вы на неё сможете приобрести хотя бы то, что можно приобрести сегодня», – рассказал девелопер.

<p>ЖК "Невский", Новосибирск. Из архива компании</p>

ЖК "Невский", Новосибирск. Из архива компании

Город в городе

Местом строительства выбрана площадка в Калининском районе между Красным проспектом и улицей Кедровой, вдоль улицы Краузе – это «северные ворота» города. До выезда на ул. Кедровую всего 50 метров, а до Красного проспекта, который в ближайшем будущем позволит еще быстрее добираться до центра города – менее 500. Северный объезд выведет на левый берег и позволит быстро доехать до аэропорта Толмачёво. А для того, чтобы выбраться за город, минуя пробки на выездах из Новосибирска, понадобится буквально минута-другая – до ближайшей опушки Заельцовского бора всего 2,5 километра.

Новый комплекс будет состоять из 14 жилых башен высотой по 25 этажей общей площадью 156 тыс. м2 и одного 16-этажного административного здания, объединенных общим стилобатом, в котором разместят всю инфраструктуру комплекса и тёплую парковку для машин. До настоящего времени такое количество башен на едином стилобате в Новосибирске никто не строил. Это решение позволило девелоперу создать в центре квартала огромный двор-парк площадью почти 4 га и настоящую пешеходную улицу – Невский бульвар, воплощающий колорит и стиль уютных парков Санкт-Петербурга.

<p>ЖК "Невский", Новосибирск. Из архива компании</p>

ЖК "Невский", Новосибирск. Из архива компании

На закрытой территории комплекса разместятся детские игровые и спортивные площадки, места отдыха, прогулочные и велодорожки. «Невский» в буквальном смысле будет самодостаточным жилым кварталом с собственной разнообразной инфраструктурой – своеобразный город в городе. Проект предполагает возведение бизнес-центра, частного детского сада на 70 мест, развивающего детского клуба, фитнес-центра с 25-метровым бассейном и спа-комплексом. Благодаря тому, что комплекс вытянулся вдоль улицы Краузе более чем на полкилометра, строительство последующих домов не будет мешать жителям первых башен.

Для гарантированного создания инфраструктуры: торговой галереи с внешней стороны квартала, кафе, салонов красоты, спортклубов и других приятных и полезных мест – девелопер сохранит за собой первые этажи зданий общей площадью более 8000 кв. м.

<p>ЖК "Невский", Новосибирск. Из архива компании</p>

ЖК "Невский", Новосибирск. Из архива компании

Рядом с жилым кварталом запланировано строительство муниципальной школы почти на 1500 мест, поликлиники и двух детских садов по 265 мест.

Архитектура башен квартала специально спроектирована на контрасте. Первые пять этажей, которые комфортно воспринимаются с близкого расстояния, будут выполнены в современном классическом стиле: с французскими балконами, карнизами и стилизованной подсветкой, а верхние этажи – в ультрасовременном стиле, который особо эффектно читается издалека.

Интерьер парадных соответствует классической стилистике квартала. В дизайне использованы спокойные, нейтральные тона в сочетании с классическими «питерскими» фактурами. Строгие и элегантные лифтовые холлы, вместительные колясочные и даже само название – «парадные», подчеркнут высокий, практически столичный, уровень «Невского».

<p>ЖК "Невский", Новосибирск. Из архива компании</p>

ЖК "Невский", Новосибирск. Из архива компании

Квартиры на любой вкус

Первый дом – с особо разнообразной квартирографией (всего 82 типоразмера квартир), это значительно повышает его привлекательность для потенциального инвестора: от функциональных студий вплоть до объединения целого этажа в одну квартиру (около 500 кв. м), практически на любой жизненный сценарий. При этом отмечается, что в следующих башнях комплекса такого разнообразия, особенно маленьких юнитов, уже не будет. Таким образом, это решение позволит строить квартирную карьеру в одном комплексе и снизит избыточную конкуренцию между квартирами соседних башен, так как планировки в них будут принципиально отличаться друг от друга. Благодаря тому, что комплекс вытянулся вдоль улицы Краузе более чем на полкилометра, строительство последующих домов практически никак не будет мешать жителям первых башен.

<p>ЖК "Невский", Новосибирск. Из архива компании</p>

ЖК "Невский", Новосибирск. Из архива компании

Просторные кухни-гостиные правильной прямоугольной формы можно легко зонировать, подстраивая пространство под интересы всех членов семьи, реализуя практически любые сценарии для комфортного времяпровождения с близкими. Мастер-спальни с собственным санузлом и гардеробом, позволят уединиться и отдохнуть после плодотворного рабочего дня. Квартиры, в основном, сдаются в отделке white box, то есть все черновые работы будут выполнены и останется создать только индивидуальный стиль собственной квартиры, но при желании, можно будет заказать и отделку под ключ, вплоть до постельного белья и посуды – опыт реализации подобных проектов у девелопера огромный.

На старте продаж к покупке предлагаются двухкомнатные студии от 44.2 кв. м — от 7,75 млн руб. и трехкомнатные студии (от 63.1 кв. м) — от 11,07 млн руб. А также студии от 28.67 кв. м стоимость от 5,04 млн руб.

Подробнее узнать о комплексе, планировках и стоимости можно по телефону tel:+7(962)834-50-96 или на сайте nevskiy-nsk.ru

 

Застройщик: ООО «СЗ «ЖК Невский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

*информация не является публичной офертой, точную стоимость спрашивайте у застройщика

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<p>ЖК "Невский", Новосибирск. Из архива компании</p> <p>ЖК "Невский", Новосибирск. Из архива компании</p> <p>ЖК "Невский", Новосибирск. Из архива компании</p> <p>ЖК "Невский", Новосибирск. Из архива компании</p> <p>ЖК "Невский", Новосибирск. Из архива компании</p> <p>ЖК "Невский", Новосибирск. Из архива компании</p> <p>ЖК "Невский", Новосибирск. Из архива компании</p> <p>ЖК "Невский", Новосибирск. Из архива компании</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /


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