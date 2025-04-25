Кобзев предложил майнерам строить автономные дата-центры на попутном газе

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев предложил альтернативное решение для майнеров — строительство дата-центров на основе автономной генерации с использованием попутного газа. В своем ежегодном обращении к Законодательному Собранию он подчеркнул, что энергодефицит остается одним из самых серьезных вызовов для региона.

Кобзев отметил, что рост нагрузки на энергосистему региона обусловлен множеством факторов, одним из которых является высокая майнинговая активность. Прогнозы указывают на то, что к 2030 году дефицит электрической мощности в юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири может достигнуть почти 3 ГВт. Это требует оперативных решений как на региональном, так и на федеральном уровнях, и работа в этом направлении уже началась.

На федеральном уровне приняты стратегические решения о строительстве новых генерирующих мощностей. К 2029 году планируется увеличение мощности ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском на 690 МВт. Поддержка Правительством РФ предложения Правительства Приангарья по введению ограничений на майнинговую деятельность в энергодефицитных районах на юге области в период отопительного сезона позволила минимизировать нагрузку на энергосистему на 320 МВт и снизить зимой риски введения графиков аварийных ограничений.

Игорь Кобзев также сообщил, что в связи с отсутствием свободных мощностей для новых подключений регион выступал за необходимость ввести постоянный, а не сезонный запрет на майнинговую деятельность в энергодефицитных районах области. И в апреле этого года Правительство РФ приняло соответствующее решение: запрет будет действовать до 15 марта 2031 года.

– Хочу еще раз подчеркнуть: мы не против майнинга как явления. Наша главная задача – преодолеть энергодефицит и обеспечить надежное энергоснабжение для жителей и предприятий региона. Строительство новой генерации и сетевой инфраструктуры требует огромных инвестиций. Это десятки млрд рублей. В то же время восполнение мощности за счёт ограничения майнинга позволит избежать этих колоссальных затрат.

Кроме того, губернатор предложил майнерам строить дата-центры на основе автономной генерации.

– Скажу больше, правительство области готово выступить площадкой для координации взаимодействия между операторами майнинговой деятельности и предприятиями, работающими в сфере нефтегазодобычи. Сегодня существуют успешные практики строительства дата-центров на основе автономной генерации с использованием попутного газа. Такие проекты не только снижают нагрузку на централизованную энергосистему, но и позволяют нефтяным компаниям утилизировать попутный нефтяной газ с меньшим вредом для окружающей среды. Вот такие инициативы мы будем всячески поддерживать, – отметил Игорь Кобзев.

Кроме того, губернатор потребовал провести ревизию имеющихся энергомощностей.

– Поручаю провести детальный анализ использования электромощностей по всем договорам технологического присоединения мощностью свыше 500 кВт за последние семь лет. Это позволит оценить насколько эффективно используются выделенные мощности, выявить неиспользуемые или недоиспользованные ресурсы по энергодефицитному югу, а также определить возможности их перераспределения для обеспечения энергоснабжения приоритетных проектов».

По состоянию на текущий момент фактическое потребление электроэнергии на нужды майнинга в Иркутской области достигает 1066 МВт, согласно данным министра жилищной политики и энергетики региона Анатолия Никитина. Из общего объёма потребления 419 МВт приходится на северную часть области, где остается некоторая незадействованная, но постепенно сокращающаяся мощность, тогда как южная часть потребляет 647 МВт.

Ранее было объявлено, что вследствие введенного запрета на майнинг в Иркутской области освободилось 320 МВт электрической энергии. Тем не менее, этот объем недостаточен для ликвидации энергодефицита в регионе, отмечал замглавы технологического подключения Иркутского энергетического комплекса Сергей Ересов. Он особо подчеркнул: «Энергодефицит является фундаментальной проблемой, сохраняющейся несмотря на запрет майнинга».

Сергей Ересов также обозначил ключевое юридическое препятствие: «Существует сложность юридического характера: электроэнергия, выделенная объектам, законно подключенным к электросети, продолжает оставаться зарезервированной за ними даже после отключения оборудования майнеров. То есть, владелец прекращённого оборудования формально сохраняет право на использование данной мощности и может передать её добровольно энергосбытовым организациям или распределить среди иных потребителей. Принудительное же лишение права пользования мощностью и передача её третьим лицам законом не предусмотрено».