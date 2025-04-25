Чистая прибыль ВТБ в 1 квартале 2025 года выросла на 15%

В первом квартале 2025 года группа ВТБ заработала 141,2 млрд рублей чистой прибыли, что соответствует возврату на капитал 20,9%.

«Высокий уровень прибыльности был достигнут на фоне продолжающего давления на чистую процентную маржу и нормализации стоимости риска, при этом поддерживающим фактором послужили результаты от операций с ценными бумагами», – сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Мы ожидали очень высокий результат по этой компоненте из-за нашей торговой стратегии на геополитическое урегулирование и отражение этого в котировках российских ценных бумаг. Мы по этой строчке заработали 233 млрд рублей. Это кратно, практически в три раза, превышает соответствующий показатель 2024 года», – добавил он.

По его словам, этот результат находится внутри плановых ожиданий, а таргет по прибыли на конец года остается неизменным.

«Мы с учетом этих, наверняка неповторяющихся доходов, связанных с позитивной динамикой фондового рынка в первом квартале, скорее всего, долгое время – до четвертого квартала, будем иметь этот квартал как лучший, то есть второй и третий, скорее всего, окажутся хуже. Но тем не менее в 430 миллиардов рублей мы верим и свой таргет не увеличиваем, не уменьшаем. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация», – говорит эксперт.

Совокупный кредитный портфель ВТБ увеличился на 0,6% и составил 23,9 трлн рублей. При этом кредиты физическим лицам сократились с начала 2025 года на 2,3% до 7,6 трлн рублей, а объем кредитов юридическим лицам увеличился на 2,0% до 16,3 трлн рублей.

«В соответствии с нашими планами мы сокращали кредитный портфель в розничном сегменте, наращивая при этом кредитование юридических лиц», – добавил Пьянов.

Нормативы достаточности капитала банка находятся на комфортном уровне: Н20.0 (общий) – 9,9%, Н20.1 (базовый) — 6,4%, Н20.2 (основной) — 8,1%.

«По сравнению с уровнями конца прошлого года мы добились увеличения показателей достаточности капитала – как на групповом, так и на индивидуальном уровне», – отметил Дмитрий Пьянов.