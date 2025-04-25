Страховку по безотзывным вкладам увеличили до 2,8 млн рублей

Правительство Российской Федерации поддержало инициативу Министерства финансов увеличить сумму страхового возмещения по безотзывным банковским вкладам сроком не менее трех лет. Теперь максимальная компенсация составит 2,8 миллиона рублей, что вдвое превышает прежний предел в 1,4 миллиона рублей.

Это нововведение делает долгосрочные вклады значительно привлекательнее для населения. Важно отметить, что такое страхование распространяется исключительно на специальные виды вкладов, подтвержденные безотзывными сберегательными сертификатами, которые обеспечиваются Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Возмещение по таким вкладам рассчитывается отдельно от стандартного страхования банковских депозитов и не суммируется с ним. Таким образом, общий объем гарантированных государством сбережений одного клиента банка сможет достигать 4,2 миллионов рублей.

Безотзывные вклады имеют особенность: досрочно снять деньги невозможно, однако владелец вправе передать такой вклад третьему лицу до истечения оговоренного срока. Подобные ограничения позволяют банкам эффективно планировать свою финансовую стабильность, что открывает возможность предлагать клиентам повышенные проценты по сравнению со стандартными депозитами.