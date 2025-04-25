«Фармасинтез» готовит к выпуску первый российский препарат от рака крови

В России ежегодно диагностируют около 1000 новых случаев этого вида лейкоза. Об этом рассказали в компании.

Компания «Фармасинтез» завершает разработку первого российского препарата для лечения хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ). Препарат третьего поколения предназначен для пациентов с резистентностью к стандартной терапии и отличается улучшенным профилем безопасности.

«Теперь терапия значительно улучшится, поскольку его профиль безопасности превосходит все существующие препараты для лечения ХМЛ. Я уверен, что наши усилия и инвестиции существенно помогут пациентам с хроническим миелоидным лейкозом», – заявил президент компании Викрам Пуния.

На разработку ушло 7 лет и 7 млрд рублей.

Сейчас лекарство проходит третью фазу клинических испытаний и в случае успеха позволит пациентам с ХМЛ жить десятки лет с контролируемым заболеванием.