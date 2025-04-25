Жесткая ставка 21%: Банк России продолжает курс лечения экономики

Сегодня Банк России в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку неизменной — на отметке 21% годовых. Комментируя решение, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина отметила, что для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики регулятору необходима большая уверенность в стабильности экономики. Тем не менее, глава Банка подчеркнула позитивные изменения: многие экономические показатели демонстрируют большую устойчивость по сравнению с предыдущими заседаниями. 26 тезисов выступления Эльвиры Набиуллиной:

Высокая ключевая ставка — это лекарство для экономики: курс нужно провести до конца, чтобы избежать рецидивов. Жесткая ДКП вносит вклад в замедление инфляции, сдерживая спрос на импорт и повышает привлекательность рублевых активов. Замедление инфляции происходит неоднородно. Темпы роста цен на непродовольственные товары в марте опустились ниже 2% в пересчете на год, тогда как по продовольствию и услугам они снизились менее значительно и пока близки к 10%. Что касается услуг и продовольственных товаров, то изменения в потребительском кредитовании на них влияют меньше. Здесь спрос в первую очередь определяется динамикой доходов. Пока нельзя сделать вывод об устойчивости скорости снижения общего темпа роста цен. Некоторое повышение инфляции возможно в июле из-за индексации тарифов ЖКХ. Перелом в годовой инфляции придется на май, затем начнется замедление. Цены вырастут в этом году на 7-8%, а в следующем году на 3-4%, после этого инфляция вернется к целевым показателям. ВВП продолжает расти, но более умеренными темпами. Инвестиционная активность находится вблизи высоких уровней прошлого года. Но темпы прироста инвестиций, по всей видимости, будут замедляться — на это указывают опережающие индикаторы. Одним из факторов, который ограничивает наращивание инвестиций, остается дефицит кадров. Есть признаки ослабления напряженности на рынке труда. Оперативные данные за март указывают на некоторое снижение депозитных и кредитных ставок. ЦБ не только смотрит на номинальные ставки, но и анализирует их с поправкой на инфляционные ожидания. В марте кредитная активность оставалась сдержанной. Ипотека и корпоративное кредитование несколько выросли, тогда как необеспеченное розничное кредитование — снизилось. Сберегательная активность граждан сохранялась высокой, несмотря на некоторое снижение ставок по депозитам. Читайте также: Счет за пандемию: экономика зоны евро просела на 15% «Экспортёр года»: как в Иркутской области будут выбирать лучших среди малого бизнеса

Если цена отсечения в бюджетном правиле будет снижена, это может стать дезинфляционным фактором, повысит устойчивость бюджетной политики. Один из главных рисков для России — охлаждение мировой экономики из-за торговых войн. Главное влияние тарифных войн на Россию — снижение цен на основные товары нашего экспорта. ЦБ понизил прогноз роста мировой экономики в связи с пересмотром импортных пошлин. Прогноз экспорта немного понижен. Сдержанной будет и динамика импорта под влиянием жесткой денежно-кредитной политики. ЦБ с мартовского заседания склонен относить более значительную часть укрепления рубля к устойчивым факторам. Все укрепление рубля мы не готовы относить на эффект ДКП, геополитика тоже вносит свой вклад. ЦБ не видит значительного притока капитала от нерезидентов на рынок РФ. Мы будем поддерживать жесткие денежно-кредитные условия длительное время. Это отражено в прогнозе средней ключевой ставки на этот год — 19,5–21,5%. Высокий уровень ключевой ставки обеспечит замедление текущих темпов роста цен до 4% к концу этого года и позволит закрепить инфляцию на 4% в будущем.