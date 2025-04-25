Жесткая ставка 21%: Банк России продолжает курс лечения экономики

Сегодня Банк России в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку неизменной — на отметке 21% годовых. Комментируя решение, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина отметила, что для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики регулятору необходима большая уверенность в стабильности экономики. Тем не менее, глава Банка подчеркнула позитивные изменения: многие экономические показатели демонстрируют большую устойчивость по сравнению с предыдущими заседаниями. 26 тезисов выступления Эльвиры Набиуллиной:
- Высокая ключевая ставка — это лекарство для экономики: курс нужно провести до конца, чтобы избежать рецидивов.
- Жесткая ДКП вносит вклад в замедление инфляции, сдерживая спрос на импорт и повышает привлекательность рублевых активов.
- Замедление инфляции происходит неоднородно. Темпы роста цен на непродовольственные товары в марте опустились ниже 2% в пересчете на год, тогда как по продовольствию и услугам они снизились менее значительно и пока близки к 10%.
- Что касается услуг и продовольственных товаров, то изменения в потребительском кредитовании на них влияют меньше. Здесь спрос в первую очередь определяется динамикой доходов.
- Пока нельзя сделать вывод об устойчивости скорости снижения общего темпа роста цен.
- Некоторое повышение инфляции возможно в июле из-за индексации тарифов ЖКХ.
- Перелом в годовой инфляции придется на май, затем начнется замедление.
- Цены вырастут в этом году на 7-8%, а в следующем году на 3-4%, после этого инфляция вернется к целевым показателям.
- ВВП продолжает расти, но более умеренными темпами.
- Инвестиционная активность находится вблизи высоких уровней прошлого года.
- Но темпы прироста инвестиций, по всей видимости, будут замедляться — на это указывают опережающие индикаторы.
- Одним из факторов, который ограничивает наращивание инвестиций, остается дефицит кадров.
- Есть признаки ослабления напряженности на рынке труда.
- Оперативные данные за март указывают на некоторое снижение депозитных и кредитных ставок. ЦБ не только смотрит на номинальные ставки, но и анализирует их с поправкой на инфляционные ожидания.
- В марте кредитная активность оставалась сдержанной. Ипотека и корпоративное кредитование несколько выросли, тогда как необеспеченное розничное кредитование — снизилось.
- Сберегательная активность граждан сохранялась высокой, несмотря на некоторое снижение ставок по депозитам.
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- Если цена отсечения в бюджетном правиле будет снижена, это может стать дезинфляционным фактором, повысит устойчивость бюджетной политики.
- Один из главных рисков для России — охлаждение мировой экономики из-за торговых войн.
- Главное влияние тарифных войн на Россию — снижение цен на основные товары нашего экспорта.
- ЦБ понизил прогноз роста мировой экономики в связи с пересмотром импортных пошлин.
- Прогноз экспорта немного понижен. Сдержанной будет и динамика импорта под влиянием жесткой денежно-кредитной политики.
- ЦБ с мартовского заседания склонен относить более значительную часть укрепления рубля к устойчивым факторам.
- Все укрепление рубля мы не готовы относить на эффект ДКП, геополитика тоже вносит свой вклад.
- ЦБ не видит значительного притока капитала от нерезидентов на рынок РФ.
- Мы будем поддерживать жесткие денежно-кредитные условия длительное время. Это отражено в прогнозе средней ключевой ставки на этот год — 19,5–21,5%. Высокий уровень ключевой ставки обеспечит замедление текущих темпов роста цен до 4% к концу этого года и позволит закрепить инфляцию на 4% в будущем.