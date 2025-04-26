Иркутская агломерация: как новый аэропорт изменит экономический ландшафт

Новый аэропорт Иркутска — это не просто ключевой транспортный узел, но и мощный катализатор экономического развития всей Иркутской агломерации. Такое мнение высказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем обращении к Законодательному собранию. В состав Иркутской агломерации входят Иркутск, Ангарский городской округ, Иркутский муниципальный округ и Шелеховский район.

– В пределах агломерации проживает более миллиона человек, — подчеркнул Игорь Кобзев. — Это почти половина населения нашей области. Мы должны максимально эффективно использовать потенциал этого проекта для создания новых возможностей для жителей и бизнеса.

Иркутская агломерация производит 40% от общего объема продукции региона и сосредотачивает 64% розничного товарооборота. Ежедневная трудовая миграция между населенными пунктами составляет 17%.

Губернатор напомнил, что уже сегодня ведется мастер-планирование города Байкальска и разработан мастер-план для Усть-Кутского района. Ведется работа над мастер-планами для Усть-Кута и Усолье-Сибирского. На очереди — разработка мастер-плана для Иркутской агломерации.

– Учитывая необходимость интеграции нового аэропорта в территориальное планирование, я поручаю Министерству транспорта и дорожного хозяйства региона и службе архитектуры оперативно организовать эту работу. Прошу согласовать с разработчиками мастер-планов включение нового аэропорта как одного из ключевых элементов развития агломерации, — заявил Игорь Кобзев.

Кроме того, глава региона предложил Корпорации развития региона подготовить предложение по созданию деловой зоны в Иркутской агломерации. По его мнению, эта зона должна стать новым центром притяжения для инвесторов, ориентированным на малый и средний бизнес. Сейчас необходимо проработать все вопросы, касающиеся свободных земельных участков, возможностей подключения и других аспектов, а также изучить лучшие практики других регионов.

Напомним, что в 2006 году Иркутская область стала пионером агломерационных процессов в России, и эти вопросы были вынесены на федеральную повестку. Предлагалось укрупнять российские города за счет близко расположенных населенных пунктов. На примере сближения Иркутска, Ангарска и Шелехова возник проект иркутской агломерации. Однако, как часто бывает в нашем регионе, проект не был реализован. Эксперты считают, что это не означает исчезновение вопроса агломерации из повестки. Де-факто агломерация продолжается: населенные пункты расширяются, и маятниковая миграция, когда люди ежедневно ездят на работу из Ангарска и Шелехова в Иркутск, требует управленческого внимания.