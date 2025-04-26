Пермяк обманул 250 жителей Иркутской области на 16 млн рублей

Жителя Перми уличили в хищении у 250 граждан в Иркутской области более 16 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2019 году пермяк создал организованную группу, специализирующуюся на хищении денег под предлогом оказания юридической помощи. Он вовлек в ее состав своего брата и не менее шести человек, обучив их методам психологического и морального воздействия.

Привлечением клиентов занимались сотрудники созданного аферистами колл-центра, которые не знали о преступном характере деятельности. Они через Интернет распространяли информацию о якобы положенных гражданам субсидиях, перерасчете в сторону увеличения, предлагали посетить офисы в Иркутске для бесплатной консультации.

Войдя в доверие, обвиняемые убеждали потерпевших заключить договоры, а потом похищали деньги, в том числе кредитные, изначально обещая их вернуть. На уловки мошенников в основном попадали социально незащищенные граждане, в том числе оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Каждая жертва отдавала от 26 до 100 тыс. рублей.

Преступления по аналогичной схеме совершались в Пермском и Хабаровском краях.

В качестве обеспечительных мер в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых и их близких родственников на сумму более 9,5 млн рублей.

Расследование продолжается.