Рабочий устроил пожар на 2,5 тысячи «квадратах» в Шелехове: огонь возник после резки трубы

Ландшафтный пожар произошел в Шелехове. Его устроил рабочий одного из предприятий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

По данным ведомства, накануне 41-летний работник организации проводил работы по резке металлической трубы в первом микрорайоне. От падающих искр загорелась сухая растительность. Самостоятельно потушить огонь не удалось. Потребовалась помощь спасателей, которые ликвидировали пал травы на 2500 квадратных метрах.

В отношении работника составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.