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США готовы обсудить энергетические проекты с Россией

Президентская администрация США Дональда Трампа изучает возможность налаживания взаимодействия с Россией в энергетической сфере. Как сообщает агентство Bloomberg, ссылающееся на осведомленные источники, совместные инициативы включают проекты освоения арктического региона, добычу углеводородов и редкоземельных металлов. Российский фонд прямых инвестиций, возглавляемый Кириллом Дмитриевым, разрабатывает перечень предложений, представляющих интерес для американской стороны.

При этом подчеркивается, что официальные переговоры между сторонами пока не ведутся. Если американская сторона решит развивать экономические связи, ей придется столкнуться с ограничениями действующих санкций против России, введённых начиная с 2014 года.

Ранее портал Axios также сообщал, ссылаясь на собственные источники, что Трамп планирует снять санкции против России и расширить экономическое взаимодействие двух стран, уделяя особое внимание сотрудничеству в области энергетики и промышленного производства.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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