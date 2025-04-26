Новости

Кобзев. Послание губернатора Иркутской области, апрель 2025 года
Иркутская агломерация: как новый аэропорт изменит экономический ландшафт
Кобзев предложил майнерам строить автономные дата-центры на попутном газе
Кобзев указал на две ключевые проблемы строительства жилья в регионе
Все материалы сюжета

Трамп требует от Украины немедленного подписания сделки по редкоземельным металлам

Читайте также:

Трамп о встрече Уиткоффа и Путина: успех не за горами
26 апреля 2025
Лавров: Россия готова к сделке с США по Украине, но детали требуют согласования
25 апреля 2025

Президент США Дональд Трамп настоятельно призывает Украину незамедлительно подписать соглашение по редкоземельным металлам. Об этом он сообщил в своей сети Truth Social.

«Украина во главе с Владимиром Зеленским до сих пор не подписала окончательные документы по очень важному соглашению с США о редкоземельных ресурсах. Подписание задерживается как минимум на три недели. Надеюсь, что оно будет подписано немедленно», — написал Трамп.

17 апреля Трамп объявил о планах заключить сделку с Украиной по природным ресурсам 24 апреля. Министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что в основе сделки лежит соглашение, которое должно было быть подписано еще в феврале. Тогда визит Зеленского в Белый дом закончился перепалкой с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. 

Позже Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить двустороннее соглашение о партнерстве в сфере полезных ископаемых. Однако основное соглашение до сих пор не подписано.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (478)


Реклама на сайте

Майнеры
Кобзев предложил майнерам строить автономные дата-центры на попутном газе
«Будущее – за промышленным майнингом». Эксперт – о перспективах отрасли 
«Майнингу – быть». Что ждет отрасль в Иркутской области
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес