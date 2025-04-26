Трамп требует от Украины немедленного подписания сделки по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп настоятельно призывает Украину незамедлительно подписать соглашение по редкоземельным металлам. Об этом он сообщил в своей сети Truth Social.

«Украина во главе с Владимиром Зеленским до сих пор не подписала окончательные документы по очень важному соглашению с США о редкоземельных ресурсах. Подписание задерживается как минимум на три недели. Надеюсь, что оно будет подписано немедленно», — написал Трамп.

17 апреля Трамп объявил о планах заключить сделку с Украиной по природным ресурсам 24 апреля. Министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что в основе сделки лежит соглашение, которое должно было быть подписано еще в феврале. Тогда визит Зеленского в Белый дом закончился перепалкой с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете.



Позже Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить двустороннее соглашение о партнерстве в сфере полезных ископаемых. Однако основное соглашение до сих пор не подписано.