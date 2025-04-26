Потенциал Иркутской области представили на главной туристической выставке Китая

Иркутская область, под брендом Discover Russia, представила свой туристический потенциал на главной туристической выставке Китая China Outbound Travel & Tourism Market (COTTM) в Пекине. Директор Центра развития международного туризма ЦСР Олег Кочуг сообщил, что в 2025 году взаимный турпоток между Россией и Китаем может вырасти не менее чем на 20%.

Стенд национального туристического бренда России Discover Russia, развернутый Центром стратегических разработок совместно с Минэкономразвития России, стал одной из главных "точек притяжения" на выставке. Более 3 тысяч представителей туротрасли Китая и других стран посетили стенд в первый день.

На площади более 120 квадратных метров 16 регионов России и более 30 экспонентов представляют потенциал российского въездного туризма. Среди участников — Москва, Калининградская, Тверская, Мурманская, Иркутская, Амурская и Кемеровская области, а также республики Алтай, Бурятия, Чувашия, Удмуртия, Крым и Коми, и Алтайский, Приморский и Камчатский края.

По словам Олега Кочуга, китайский турист в основном посещает Дальний Восток, Москву и Санкт-Петербург, но интерес к новым направлениям растет. Экологический туризм становится все более популярным, и регионы с природными объектами, входящими в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, привлекают особое внимание.

Директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев отметил, что в 2024 году взаимный турпоток достиг 2,78 млн путешественников, а количество китайских туристов, посетивших Россию, превысило 1,2 млн. В 2025 году ожидается рост турпотока благодаря достигнутым на COTTM договоренностям, расширению авиасообщения и внедрению стандарта China Friendly.