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Трамп о встрече Уиткоффа и Путина: успех не за горами

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным как положительную, сообщает агентство Reuters. «У Уиткоффа была хорошая встреча», — отметил Трамп. В своей сети Truth Social он также написал, что работа над всеобъемлющим мирным соглашением между Россией и Украиной «идет гладко», и успех, по его мнению, не за горами, сообщает газета "Ведомости".

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25 апреля помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле длились три часа. Ушаков подчеркнул, что беседа сблизила позиции России и США не только по Украине, но и по другим вопросам. Обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, в соцсети X по итогам переговоров написал: «добиваемся прогресса». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что визит Уиткоффа в Москву является частью челночной дипломатии, где он передает послания от Трампа и возвращается с ответными сообщениями от Путина. Песков отметил, что личные встречи позволяют более подробно изложить нюансы и донести позицию России до американской стороны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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