Жилищное строительство в Иркутской области ускорилось в 1,5 раза. Что происходит?

По данным Иркутскстата, в первом квартале 2025 года в Иркутской области ввели в эксплуатацию 733,4 тыс. кв. м жилья — это в полтора раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Особенно активно велось строительство в городах региона (+66%), однако значительный рост зафиксирован также и в сельских районах (+39%). Эти территории обеспечивают около 62% от всего объема нового жилья.

Главным драйвером роста остается индивидуальное жилищное строительство, объем которого увеличился на 60%. Жители построили собственными силами и с привлечением кредитных ресурсов 681 тысячу кв. метров жилых помещений, что составляет 93% от общего объема вновь возведенной жилплощади. Особняком стоят дачи и загородные участки, на которых появилось дополнительно 170,7 тысяч кв. метров новых построек — увеличение в 1,8 раза относительно прошлогоднего уровня.

По мнению экспертов, толчком к росту стало введение дифференцированных тарифов на электроэнергию в регионе с начала 2025 года. Ранее построенное жилье регистрировалось активнее именно благодаря тому, что в таком случае потребители могли воспользоваться льготными диапазонами.

Наиболее успешными муниципальными образованиями в первом квартале стали Иркутский район, лидирующий как по общему количеству введённого жилья (384 тыс. кв. м), так и по числу квартир на душу населения (2230 кв. м на каждую тысячу человек). Второе и третье места заняли Ольхонский и Шелеховский районы, обеспечившие по 846 и 656 кв. м жилья на одну тысячу местных жителей соответственно. Областная норма составила лишь 316 кв. м на 1000 жителей.

Однако радужная картина наблюдается только в ИЖС. Объем ввода многоквартирного жилья провалился в первом квартале 2025 года сразу на 22%, до 52,8 тыс. кв. метров.

По мнению экспертов, после бума регистрации ИЖС в связи с дифтарфами ситуация может резко измениться. Индивидуальное жилищное строительство в Приангарье, которое в последние годы активно росло, покажет спад уже в этом году. Такой прогноз сделала Ирина Маджара, руководитель ипотечного центра «Альфа-Банка» в Иркутске, общаясь с SIA.RU.

«В 2024-2025 годах рынок столкнулся с серьезными вызовами: завершение программы «Господдержка 2020», изменения в государственном регулировании строительства ИЖС по договорам подряда, переход на расчеты через эскроу-счета, а сейчас рынок «накрыли» изменения по сельской ипотеке. Все это оказывает влияние на сектор ИЖС», – отметила Ирина Маджара.

Она пояснила, что отрицательная динамика станет заметной уже во второй половине 2025-го – начале 2026 года, поскольку текущие проекты реализуются еще по договорам, заключенным в 2024 году.