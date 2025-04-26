Паромная переправа на Ольхон возобновит работу с 27 апреля

Жители и гости Ольхона в Иркутской области снова смогут перебраться на остров и обратно с помощью паромов. Они возобновят работу с 27 апреля, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского речного пароходства.

«Паромная переправа МРС – Ольхон начинает работать с 27 апреля 2025 года. Рейсы будут выполнять паромы "Дорожник" и "Семен Батагаев"», – говорится в сообщении.

Они будут возить пассажиров с материка на остров с 07:00. Последний рейс запланирован на 00:00. В обратную сторону – с 07:30 до 23:00. Каждый транспорт будет выполнять по 17 рейсов. С 1 мая будет запущен еще один паром «Ольхонские ворота».