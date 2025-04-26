Региональный маткапитал в Иркутской области хотят сделать бессрочным

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев озвучил послание Законодательному собранию. В его рамках глава региона затронул вопрос поддержки семей. Чтобы усилить эти меры, возможность получения маткапитала хотят сделать бессрочной.

«Сегодня в регионе действует комплексная система мер поддержки рождаемости. Важнейший компонент – прямая финансовая поддержка семей, региональные выплаты при рождении детей, льготы на жилье, субсидии многодетным. Мы продлили действие регионального материнского капитала до 2030 года. Его размер сейчас составляет 153 тысячи рублей. В ближайших планах – установить бессрочное действие областного материнского капитала», – отметил глава региона.

Министерству социального развития, опеки и попечительства региона дано поручение подготовить и внести на рассмотрение в заксобрание соответствующий законопроект не позднее 1 сентября 2025 года.