Иркутская область готовится внедрить новую модель субсидирования авиаперевозок

Развитие транспортной инфраструктуры и авиационного сообщения — стратегически важная задача для региона, отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем обращении к Законодательному собранию. С 2026 года планируется внедрение новой модели субсидирования перевозок на севере области.

Глава региона подчеркнул, что пассажиропоток растет по всем направлениям. За последние пять лет пассажиропоток аэропорта Иркутска увеличился почти на 60% и в 2024 году достиг почти 4 млн человек. Высокий трафик наблюдается и на севере области, где идут крупные стройки и реализуются инвестиционные проекты. В Бодайбо и Усть-Куте пассажиропоток за последние пять лет почти удвоился.

В фокусе региональной власти — обновление аэропортов. В рамках федерального проекта развития опорной сети аэропортов запланированы капитальное строительство и реконструкция аэропортов Киренска и Бодайбо, а также строительство нового аэропорта за чертой города Иркутска.

Также актуальна проблема высокой стоимости авиационных билетов, особенно для северных территорий.

– Из областного бюджета ежегодно выделяется около 700 млн руб. на субсидирование авиационных перевозок, что в два раза больше, чем пять лет назад. Однако потребность значительно выше. С 2026 года планируется апробировать на маршруте Бодайбо-Иркутск новую модель поддержки, устанавливая специальный тариф для местного населения, чтобы сделать авиационные перелеты доступными исключительно для жителей, которые постоянно проживают на этих территориях, – подчеркнул Игорь Кобзев.