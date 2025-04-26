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Игорь Кобзев: Иркутская область в топ-30 по туризму

По итогам 2024 года Иркутская область уверенно вошла в топ-30 регионов России по туристической привлекательности, привлекая почти 2 миллиона посетителей. Губернатор региона Игорь Кобзев отметил этот успех в своем ежегодном послании Законодательному Собранию, подчеркивая значимость достижения.

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Регион стал частью амбициозного федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», поддержанного президентом России. Этот проект нацелен на создание круглогодичного курорта «Волшебный Байкал» на территории Иркутской области и Республики Бурятия. В рамках проекта из Иркутской области участвуют две ключевые локации: город Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» и «Байкальская слобода» в поселке Тальцы. Реализация этих проектов запланирована до 2030 года.

— В ближайшее время должна быть представлена региональная стратегия развития туризма до 2036 года, которая ответит на актуальные вопросы развития туристической и обеспечивающей инфраструктуры, — подчеркнул Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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