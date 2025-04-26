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Эвакуация людей началась в Иркутской области из-за угрозы подтопления

В Иркутской области на территории Катангского района приступили к эвакуации людей из-за угрозы подтопления. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

«Заблаговременно до начала паводков из зон возможных подтоплений эвакуировано 37 человек», – говорится в сообщении.

Оказывается вся необходимая адресная помощь населению. Большое внимание уделяется категории людей пожилого возраста и маломобильным гражданам.

Проведены работы по ослаблению льда на затороопасных участках рек. Всего ослаблено ледовых полей общей протяженностью более 20 километров.

В постоянной готовности для ликвидации ледовых заторов взрывным методом в городе Киренске находится вертолет МИ-8 МЧС России и две группы взрывников.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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