Пожар произошел в степи на Ольхоне

Первое возгорание в новом пожароопасном сезоне произошло на острове Ольхон в Иркутской области. Огонь охватил степь неподалеку от кладбища, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

На момент прибытия огнеборцев степь горела на площади около 0,5 гектара. Локализовать пламя удалось за полчаса работы, для этого использовались ранцевые лесные огнетушители. В 13:00 пожар на 1,1 гектара был ликвидирован.

«Неподалеку от места пожара находится кладбище, к которому и шла выжженная огнем полоса. Рядом с одной из могил мы обнаружили собранный в кучу тлеющий мусор, сухая трава вокруг захоронения была собрана граблями в эту кучу. Вероятнее всего, что источником природного пожара стал подожженный и оставленный без контроля навал сухой растительности и отходов», – пояснили в «Заповедном Прибайкалье».

На фоне ветра и обилия сухой травы в степи пламя разошлось по окрестностям. За подобные происшествия предусмотрена административная и уголовная ответственность.