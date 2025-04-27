Путин готов к переговорам с Киевом без условий

Президент России Владимир Путин выразил готовность Москвы возобновить переговоры с Украиной без предварительных условий, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. На встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, которая продлилась три часа, Путин подтвердил желание начать переговорный процесс, передаёт РБК.

Уиткофф и Путин обсудили возможность возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что беседа помогла сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по другим международным вопросам.

Президент США Дональд Трамп обозначил примерный срок для принятия окончательного решения о выходе из переговоров — две недели.

Вашингтон предлагает заморозку конфликта на позициях, близких к текущей линии соприкосновения, и территориальные уступки с обеих сторон. В частности, по данным Reuters, Соединенные Штаты де-юре признают Крым российским и де-факто — контроль России над ЛНР, частью ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а Украина возвращает себе контроль над территорией в Харьковской области и над Запорожской АЭС при условии американского контроля и эксплуатации станции с распределением электроэнергии между обеими сторонами, а также над Каховской плотиной. Это «окончательное предложение» администрации Трампа, отмечает агентство. При этом Украина и ЕС согласны не со всеми американскими предложениями — разногласия касаются «очередности разрешения территориальных вопросов, снятия санкций против России, гарантий безопасности и размера украинской армии», уточняет Reuters.

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что Киеву не хватает оружия для возвращения контроля над Крымом. По мнению Трампа, вернуть полуостров будет сложно, поскольку он отошел России "без единого выстрела". Москва считает вопрос о Крыме решенным.