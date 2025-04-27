Трамп заявил о близости разрешения конфликта

После встречи с Владимиром Зеленским в Ватикане президент США Дональд Трамп заявил президенту Эстонии Алару Карису, что стороны "довольно близки" к разрешению конфликта. Трамп также заверил, что США не выйдут из переговорного процесса, передаёт РБК.

"Я спросил, как идет процесс мирного урегулирования, и попросил его сделать все возможное, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли из роли посредника. Он пообещал это сделать и сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским. Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о том, что дала эта встреча", — рассказал президент Эстонии (цитата по ERR).

Трамп и Зеленский встретились перед похоронами Франциска на несколько минут. Зеленский описал встречу как "очень символическую, имеющую потенциал стать исторической", если будут достигнуты общие результаты. Лидеры обсудили "полное и безусловное прекращение огня". Это была первая встреча Зеленского и Трампа после перепалки в Овальном кабинете 28 февраля.

Украинский лидер также переговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Тот после беседы заявил, что Киев готов к безоговорочному прекращению огня.