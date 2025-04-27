Электросамокатам запретят стоять на тротуарах

Министерство транспорта планирует внести поправки в Правила дорожного движения, запрещающие парковку электросамокатов на тротуарах и других общественных пространствах. Об этом стало известно из письма заместителя министра транспорта Виктора Тимофеева депутатам Государственной Думы Сергею Колунову и Илье Вольфсону, сообщает РИА Новости.

Депутаты ранее обратились в правительство с предложениями:

- создать специальные парковки для электросамокатов и аналогичных устройств, предназначенных для краткосрочной аренды;

- установить обязанность операторов размещать средства индивидуальной мобильности исключительно в специализированных зонах;

- ввести административную ответственность за нарушение правил парковки.

Заместитель министра отметил, что ведомство готовит законопроект, предполагающий внесение соответствующих поправок в ПДД. Среди предлагаемых мер — полный запрет на размещение электросамокатов на тротуарах, пешеходных, велосипедных и велопешеходных дорожках, а также в пешеходных зонах без наличия специального знака или специальной разметки.



Ранее Минтранс сообщал, что планируется присвоить пользователям таких транспортных средств статус водителей, обязанных соблюдать установленные правила и нести соответствующую ответственность. Будут введены строгие ограничения скорости, особенно вблизи пешеходов, чтобы повысить безопасность передвижения.