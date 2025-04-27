Новости

Кобзев. Послание губернатора Иркутской области, апрель 2025 года
Иркутская агломерация: как новый аэропорт изменит экономический ландшафт
Кобзев предложил майнерам строить автономные дата-центры на попутном газе
Кобзев указал на две ключевые проблемы строительства жилья в регионе
Все материалы сюжета

Электросамокатам запретят стоять на тротуарах

Министерство транспорта планирует внести поправки в Правила дорожного движения, запрещающие парковку электросамокатов на тротуарах и других общественных пространствах. Об этом стало известно из письма заместителя министра транспорта Виктора Тимофеева депутатам Государственной Думы Сергею Колунову и Илье Вольфсону, сообщает РИА Новости.

Депутаты ранее обратились в правительство с предложениями:

- создать специальные парковки для электросамокатов и аналогичных устройств, предназначенных для краткосрочной аренды;
- установить обязанность операторов размещать средства индивидуальной мобильности исключительно в специализированных зонах;
- ввести административную ответственность за нарушение правил парковки.

Заместитель министра отметил, что ведомство готовит законопроект, предполагающий внесение соответствующих поправок в ПДД. Среди предлагаемых мер — полный запрет на размещение электросамокатов на тротуарах, пешеходных, велосипедных и велопешеходных дорожках, а также в пешеходных зонах без наличия специального знака или специальной разметки.

Ранее Минтранс сообщал, что планируется присвоить пользователям таких транспортных средств статус водителей, обязанных соблюдать установленные правила и нести соответствующую ответственность. Будут введены строгие ограничения скорости, особенно вблизи пешеходов, чтобы повысить безопасность передвижения.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Майнеры
Кобзев предложил майнерам строить автономные дата-центры на попутном газе
«Будущее – за промышленным майнингом». Эксперт – о перспективах отрасли 
«Майнингу – быть». Что ждет отрасль в Иркутской области
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес