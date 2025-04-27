Третий паром на Ольхон запустят на месяц позже

В Иркутской области сегодня запустили два парома на Ольхон – «Семен Батагаев» и «Дорожник». Третье судно – «Ольхонские ворота» – начнет работать на месяц позже, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«На Байкале сегодня начала работать паромная переправа на остров Ольхон. В рейс вышли паромы «Дорожник» и «Семен Батагаев». Паром «Ольхонские ворота» сейчас находится на ремонте, его запуск запланирован на июнь», – отметил глава региона.

По данным Восточно-Сибирского речного пароходства, третий паром, согласно расписанию, начинает работать с 1 мая, еще два ­– с 27 апреля. Пассажиров и машины на них перевозят бесплатно.