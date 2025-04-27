Затопление участков ожидается в Иркутской области из-за ледовых заторов на реках

В Иркутской области прогнозируется подтопление участков из-за ледовых заторов, которые образуются на реках. Подробности об обстановке на водоемах рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«С 27 апреля ожидается вскрытие Лены на участке Киренск – Петропавловское. При вскрытии возможно резкое повышение уровня воды, образование заторов льда, затопление пониженных участков местности», – отметил глава региона.

В Киренске в постоянной готовности для ликвидации ледовых заторов взрывным методом находится вертолет Ми-8 МЧС России и профильные специалисты. Общую координацию действий осуществляет межведомственный штаб.

В Катангском районе в превентивных целях состоялись взрывные работы на Нижней Тунгуске. Кроме того, 25 апреля заблаговременно из зон возможных подтоплений районная администрация совместно с сотрудниками МЧС России эвакуировали 37 местных жителей.