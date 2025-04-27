Почти 30 туроператоров Приангарья смогут работать по безвизовым спискам с Китаем

Департамент многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России утвердил список российских туристических организаций, которые в 2025 и 2026 годах смогут организовывать безвизовые групповые туристические поездки в Китай. В него вошли 26 организаций из Иркутской области, сообщает региональное агентство по туризму.

Туристам обеих стран при безвизовом въезде достаточно будет иметь действительный загранпаспорт и заполнить миграционную карту по прибытии. Организации, включенные в список, смогут организовывать поездки с 1 мая 2025 года. В их числе – «Пегас Иркутск», «Гранд Байкал», «Бабр тур», «Авиавояж», «Надежда», «Гринэкспресс», «Дикий мир» и другие.

«Иркутская область входит в топ-5 регионов по количеству организаций, которые будут осуществлять безвизовые поездки. Это отражает востребованность поездок у жителей обеих стран. Уверена, упрощение процедуры посещения Китая позитивно скажется на росте туристического потока», – прокомментировала руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.