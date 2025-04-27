Куда будут поступать иркутские студенты в 2025 году

Аналитики узнали у родителей в Иркутске, куда их дети будут поступать в 2025 году. Какие специальности и уровни образования популярны, сообщает SuperJob.

«У 57% родителей 9-классников, не планирующих учиться в 10 классе, ребенок собирается поступать в среднее профессиональное учебное заведение. Среди родителей 11-классников 65% отметили, что их дети выбирают вуз, и 8% – колледж», – отмечают специалисты.

Самое популярное направление среди абитуриентов вузов в 2025 году – информационные технологии: стать программистами или специалистами по кибербезопасности планируют 26%. Также в топе инженерные специальности – 15%, медицина – 11%.

Получить высшее образование в области фундаментальной или прикладной науки и стать учителями собираются по 8% будущих студентов, 7% – юристами.

Среди поступающих в средние профессиональные учебные заведения IT-специальности тоже лидируют – их выбирают 23%. На втором месте по популярности профессия медицинской сестры или фельдшера – 15%, на третьем – рабочие профессии в строительстве и производстве, 12%. В топ-5 также педагогика и юриспруденция.