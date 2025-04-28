Лавров: контроль над Запорожской АЭС останется в руках России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS News заявил, что Россия не получала предложений от США о передаче контроля над Запорожской АЭС и любые изменения в её подконтрольности невозможны, сообщает РБК..

«Мы никогда не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что Запорожская АЭС находится в ведении государственной корпорации Российской Федерации «Росатом». Она находится под наблюдением персонала МАГАТЭ, постоянно присутствующего на объекте», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп в марте предложил Киеву помощь в управлении АЭС, касаясь только Запорожской станции. По данным Reuters, Трамп планировал обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, и эта инициатива могла стать частью переговоров о прекращении огня на Украине. The Wall Street Journal сообщала о возможности присвоения нейтрального статуса территориям вокруг ЗАЭС и их передачи под контроль США, однако украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что только Украина может быть оператором станции.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев ранее называл идею передачи ЗАЭС под контроль США фантастикой. В МИД России подчеркивали, что все сотрудники станции — граждане России, и в мире нет примеров совместного использования таких объектов. Директор ЗАЭС Юрий Черничук допускал возможность поставки электроэнергии Украине при соответствующем решении Москвы.