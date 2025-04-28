Новости

Кобзев. Послание губернатора Иркутской области, апрель 2025 года
Игорь Кобзев: Иркутская область в топ-30 по туризму
Иркутская агломерация: как новый аэропорт изменит экономический ландшафт
Кобзев предложил майнерам строить автономные дата-центры на попутном газе
Все материалы сюжета

Лавров: контроль над Запорожской АЭС останется в руках России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS News заявил, что Россия не получала предложений от США о передаче контроля над Запорожской АЭС и любые изменения в её подконтрольности невозможны, сообщает РБК..

«Мы никогда не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что Запорожская АЭС находится в ведении государственной корпорации Российской Федерации «Росатом». Она находится под наблюдением персонала МАГАТЭ, постоянно присутствующего на объекте», — сказал он.

Читайте также:

Трамп заявил о близости разрешения конфликта
27 апреля 2025
Путин готов к переговорам с Киевом без условий
27 апреля 2025

Президент США Дональд Трамп в марте предложил Киеву помощь в управлении АЭС, касаясь только Запорожской станции. По данным Reuters, Трамп планировал обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, и эта инициатива могла стать частью переговоров о прекращении огня на Украине. The Wall Street Journal сообщала о возможности присвоения нейтрального статуса территориям вокруг ЗАЭС и их передачи под контроль США, однако украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что только Украина может быть оператором станции.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев ранее называл идею передачи ЗАЭС под контроль США фантастикой. В МИД России подчеркивали, что все сотрудники станции — граждане России, и в мире нет примеров совместного использования таких объектов. Директор ЗАЭС Юрий Черничук допускал возможность поставки электроэнергии Украине при соответствующем решении Москвы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (481)


Реклама на сайте

Майнеры
Кобзев предложил майнерам строить автономные дата-центры на попутном газе
«Будущее – за промышленным майнингом». Эксперт – о перспективах отрасли 
«Майнингу – быть». Что ждет отрасль в Иркутской области
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес