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Официальный рынок труда: как власти планируют вернуть незанятых граждан

Российские власти планируют выявить причины, по которым граждане страны предпочитают оставаться вне официального рынка труда. Правительство утвердило новый комплекс мер по выявлению случаев нелегального трудоустройства и привлечению неактивных работников в официальную экономику, сообщает РБК. Среди мер — анализ неработающего населения и вовлечение его на рынок труда, новые KPI для губернаторов, борьба с подменой трудовых отношений

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Документ включает меры федерального и регионального уровней, направленные на повышение прозрачности рынка труда и снижение доли неофициальной занятости. Среди основных шагов значится проведение анализа количества неработающих граждан трудоспособного возраста, выявление демографического состава этой группы населения и разработка механизмов стимулирования их выхода на рынок труда.

Кроме того, новые инициативы предполагают усиление контроля над соблюдением трудового законодательства и предотвращение ситуаций, когда отношения между работодателями и работниками маскируются договорами гражданского характера. План рассчитан на три года — с 2025-го по 2027-й — и станет заменой аналогичному проекту предыдущего периода.

Ожидается, что первая аналитическая информация о составе незанятых граждан появится летом 2025 года, а конкретные мероприятия по вовлечению их в трудовую активность будут разработаны до начала следующего года.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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