За прошедшие выходные стало известно следующее: американцам напомнили о занятости многих ниш в России, Северная Корея подтвердила участие в боевых действиях по освобождению Курской области, Совфед заявил о стремлении к снижению ключевой ставки в РФ ниже 10%, а в Иркутской области запустили паромы на Ольхон. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Ниши заняты

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал американским компаниям в случае возвращения на российский рынок искать свободные ниши, поскольку многие из освобожденных ими уже заняты. «Если мы найдем баланс наших интересов, думаю, будет вполне естественно заниматься совместным бизнесом», – отметил Лавров.

Поддержка Северной Кореи

Бойцы из Северной Кореи принимали участие в операции по освобождению Курской области от ВСУ. По данным КНДР, их военные внесли «значительный вклад в уничтожение украинских неонацистских сил и освобождение территории Российской Федерации», взаимодействие показало «высочайший уровень боевой дружбы между Кореей и Россией и союзнических, братских отношений» между странами.

Снижение ставки

Первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов рассчитывает на то, что ключевая ставка Банка России постепенно станет ниже 10% годовых. «Меньше 10 – это та ставка, которая может сбалансировать все интересы. Это та ставка, при которой может развиваться и экономика, и не развиваться инфляция», – отметил он и добавил, что займы в особенности необходимы предприятиям.

Переправа на Ольхон

Паромы на Ольхон возобновили работу в Иркутской области. Пока запущены два – «Дорожник» и «Семен Батагаев». Через месяц в строю окажутся и «Ольхонские ворота», которые пока на ремонте. Рейсы начинаются в 07:00 и заканчиваются в 00:00. Каждый транспорт выполняет по 17 рейсов.

Эвакуация людей

В Иркутской области приступили к эвакуации людей из-за угрозы подтопления. Заблаговременно до начала паводков из зон возможных паводков было вывезено 37 человек. Проводятся работы по ослаблению льда на затороопасных участках рек. В постоянной готовности находится вертолет МИ-8.