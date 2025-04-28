Загрузка отелей Москвы упала ниже отметки в 70%: причина

В первом квартале 2025 года загрузка гостиниц столицы составила всего 69,8% — это на 2,2 процентных пункта меньше показателя прошлого года. Об этом свидетельствуют данные консалтингового агентства Commonwealth Partnership (CMWP). Год назад ситуация была противоположная: тогда уровень заполнения гостиничных номеров демонстрировал рост, достигнув 72,9% в первом квартале 2024 года, сообщает газета "Ведомости".

Эксперты отмечают, что основным фактором снижения стало уменьшение числа деловых поездок. Это подтверждает общий тренд на сокращение активности корпоративного туризма.

За весь прошлый год средняя загрузка московских гостиниц выросла на 2,8 процентных пунктов, составив 77,8%. Однако уже в первой четверти текущего года тенденция сменилась на негативную.