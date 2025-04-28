Для дропперов готовят уголовное преследование и жесткие наказания

Государство намерено усилить борьбу с незаконным оборотом банковских карт путем введения уголовного преследования для лиц, участвующих в мошеннических схемах («дропперов»). Такие лица часто предоставляют свою платежную информацию злоумышленникам ради небольшого вознаграждения, облегчая последующее хищение денег.

Согласно готовящимся поправкам в Уголовный кодекс, передача своей банковской карты третьим лицам будет наказываться вплоть до лишения свободы на шесть лет плюс крупный штраф до одного миллиона рублей. За аналогичные действия с наличными деньгами предусмотрена такая же мера наказания, сообщает газета "Ведомости".

Данное решение обусловлено значительным ростом объема похищенных мошенниками средств. Так, в прошлом году, по официальным данным Центробанка, россияне потеряли почти 28 миллиардов рублей, что почти вдвое превышает показатели предыдущих лет.

Законопроект также предусматривает санкции для посредников, занимающихся покупкой и продажей банковских карт, и пользователей виртуальных платежных сервисов, содействующих выводу незаконно полученных средств.

В ближайшее время законопроект поступит на рассмотрение комиссии по законодательной деятельности, после чего будет внесен в Государственную думу.