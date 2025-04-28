Четыре факта об экономике Приангарья

Четыре факта из доклада Банка России об экономике Приангарья:

1. Иркутск выбирает вклады

Несмотря на то, что некоторые банки снизили ставки по вкладам, популярность этого инструмента для сбережений в регионе увеличилась. Как на срочных вкладах, так и на текущих счетах денег стало больше. При этом ЦБ отмечает, что жители Иркутской области стали меньше интересоваться потребительскими кредитами.

2. На рынке труда Приангарья меньше вакансий

В марте количество новых вакансий в регионе уменьшилось, но активность соискателей возросла. Несмотря на дефицит квалифицированных кадров, крупные компании не планируют значительное расширение штата и стремятся сохранить текущую численность персонала.

3. Рост интереса к зарубежным поездкам

Увеличение числа регулярных авиарейсов в страны Юго-Восточной Азии из Иркутска повысило интерес к зарубежным поездкам. Таиланд и Вьетнам стали более привлекательными для жителей региона на фоне укрепления рубля и подорожания отдыха внутри страны.

4. Рост производства лекарств

За первые два месяца года объемы производства лекарств в Иркутской области значительно выросли. Местный производитель запустил новую производственную линию и расширил ассортимент препаратов, планируя запуск новых цехов с производственной мощностью 140 тонн фармацевтических субстанций в год.