14% работников Иркутской области боятся потерять работу из-за ИИ

Наибольшую лояльность к технологиям проявляют управленцы. Результаты опроса приводит hh.ru и Level Group.

14% сотрудников в Иркутской области опасаются, что искусственный интеллект может привести к их увольнению. При этом 70% респондентов региона в целом поддерживают внедрение технологий: 28% безоговорочно, а 42% – при условии сохранения рабочих мест.

Эксперты отмечают, что ИИ в первую очередь оптимизирует рутинные задачи, а не заменяет людей. Наибольшую лояльность к технологиям проявляют управленцы, юристы и IT-специалисты (40%), тогда как работники сферы закупок и некоторые IT-специалисты выражают наибольшие опасения.