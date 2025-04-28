Крупнейший скейт-парк Иркутской области открыли в Братске

Российский энергохолдинг Эн+ в сотрудничестве с администрацией города Братска построил в центральной части города один из крупнейших скейт-парков в Иркутской области. Его площадь почти 1000 квадратных метров, и это уже второй подобный объект, возведенный в городе на средства компании. Торжественное открытие площадки состоялось 27 апреля, в нем приняли участие более 200 жителей Братска.

Инициатива создания нового и открытого для всех спортивного пространства принадлежит молодым братчанам-райдерам и урбанистам. Общий объем инвестиций составил 10,6 млн рублей. Проектировщиков и рабочих консультировали местные спортсмены-скейтбордисты.

Для удобства и безопасности начинающих и уже опытных спортсменов созданы две зоны. Стрит-зона представляет городскую среду и имитирует типовые препятствия: поручни, грани, ступени, подкаты. Эйр-зона предназначена для отработки навыков выполнения акробатических трюков и амплитудных прыжков. Широкий функционал скейт-парка дает возможность использовать его для катания на роликах, самокатах, скейтбордах.

Скейт-парк удобен для регулярных тренировок и спортивного досуга детей от 8 лет.

Конфигурация объекта позволяет проводить соревнования международного уровня, организовывать показательные выступления, демо-шоу, мастер-классы. Энергетики уверены – новое спортивное пространство станет центром притяжения для молодежи, стимулом к активному и здоровому образу жизни.

– Это долгожданный для наших ребят проект! Едва сошел снег, мальчишки уже задавали вопросы о том, когда же будет построен парк! И я благодарю холдинг Эн+ за оперативную работу! Менее месяца ушло на то, чтобы доставить все оборудование и собрать его! Мы и в дальнейшем будем совместно с нашими металлургами и энергетиками реализовывать амбициозные и смелые проекты! Хороших тренировок нашим спортсменам, и кто знает, может быть, в скором времени на этой площадке вырастут настоящие чемпионы, которые будут прославлять свое имя и наш город.

Оборудование для скейт-парка произведено на крупнейшем заводе в Ленинградской области. Металлоконструкции изготовлены методом лазерного раскроя, что делает их более надежным. В процессе монтажа использовались влагостойкие материалы, а элементы каркаса обрабатывались огнебиозащитным составом, – Александр Дубровин, мэр Братска.

– Спорт и активный образ жизни как воздух необходимы каждому жителю. Это залог крепкого здоровья, долголетия и отличного настроения. Для компании это уже второй скейт-парк в Братске, возведенный за последнее время. Кроме него, доброй традицией стало участие горожан в проекте «На лыжи!», состязаниях по легкой атлетике и посещение центра спортивных единоборств, – Евгений Зенкин, директор по связям с государственными органами и специальным проектам РУСАЛ.

В 2023 году российский холдинг запустил скейт-парк в микрорайоне Энергетик. Он появился на месте бывшего пустыря. На подготовку участка, закупку, монтаж оборудования и благоустройство территории выделено около 10 млн рублей.