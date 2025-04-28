Ставка 21%: почему аналитики ждут перемен и снижения в июне

Центробанк никого не удивил и оставил ставку на уровне 21%. Однако аналитики ждут её снижения в июне.

«Российский Центральный банк оставил ключевую ставку на уровне 21%. Средняя ставка на остаток года прогнозируется в диапазоне 18,8-21,8%, то есть допускается даже неслабое повышение индикатора, – подчеркивает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. – Интересно, что на следующий год средний уровень ставки Центробанк прогнозирует на уровне 13-14%».

Понижение ставки вызывает оптимизм участников рынка в отношении компаний с высокой долговой нагрузкой. Однако пройдет немало времени, прежде чем снижение ставки начнет позитивно сказываться на бизнесе. В качестве примера эксперт приводит холдинг АФК Система.

«Долговая нагрузка выше 1,5 триллионов рублей. Расходы на обслуживание – примерно 260 млрд по средневзвешенной ставке около 16%. В течение этого года «Системе» нужно погасить займов на 768 млрд руб., то есть половину всего долга. Очевидно, что компании придется вновь привлекать заемные средства, и даже снижение ключевой ставки до 16% не уменьшит расходы на обслуживание долга. Это значит, что компания может и в этом году получить убыток».

На российском рынке количество компаний, у которых расходы на обслуживание долга больше, ну, или сопоставимы с операционной прибылью, немного – меньше тридцати. Для остальных завышенные ставки не так критичны, но все равно, чтобы ставки позитивно начали влиять на бизнес, они должны быть снижены радикально.

«А вот для федерального бюджета завышенные ставки становятся опасными. Несмотря на то, что государственный долг составляет менее 15% от ВВП, траты на его обслуживание в 2026 году могут составить более 10% исходной части бюджета, почти 4 триллиона рублей!», – подчеркивает эксперт.

Российский рынок акций отреагировал на решение о ставке небольшим снижением. Все внимание сейчас переключается на геополитику, где есть позитивное продвижение. На этом фоне индекс Мосбиржи прибавил по итогам недели более 3%. В лидерах роста были как раз бенефициары деэскалации: СПБ-биржа – плюс 16%, Газпром – плюс 9%.