«Байкальская энергетическая компания» проложила в Иркутске 3,8 км теплового луча

Организация, входящая в Эн+, вышла на новый этап строительства тепловой сети на улице Баррикад. Он расположен между автомобильной развязкой предместья Марата и рынком «Знаменский». Энергетики уже проложили 3,8 км коммуникаций при общей протяженности луча около 5,7 км.

Работа не прекращается ни на минуту. В областном центре достраиваются центральные тепловые пункты. Внутри устанавливается насосное, измерительное и иное оборудование. На улицах Ядринцева и бульваре Постышева возводятся перекачивающие насосные станции. Например, станция Лисиха сможет направлять потребителям до 9 тыс. тонн горячей воды от Ново-Иркутской ТЭЦ к жилым домам и социальным учреждениям. Сооружен мостовой переход через реку Ушаковку. Его длина 82 метра.

– На многих участках строительство ведем не только мы, но и другая ресурсоснабжающая организация. Поскольку проведение работ одновременно невозможно по технологическим причинам и из-за соображений безопасности, слаженное взаимодействие, координация и максимальное внимание к соблюдению сроков являются важнейшим условием успешной реализации всего проекта. Компания прилагает все усилия, чтобы запустить тепловой луч к предстоящему отопительному сезону, – Олег Причко, генеральный директор «Байкальской энергетической компании».

Тепловой луч – крупнейший инфраструктурный проект в Иркутске за последние 50 лет. Для строительства от федерального правительства регионом получен кредит в размере 4,8 млрд рублей. Его появление позволит отказаться от неэффективных 6 угольных котельных и 1 мазутной, которые находятся внутри жилых массивов. Для обеспечения работы каждой требуется постоянный завоз топлива и вывоз шлака автомобильным транспортом. За год локальные теплоисточники сжигают 30 тыс. тонн угля и 5,8 тыс. тонн мазута.