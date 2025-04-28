Почему эксперты советуют инвесторам вкладываться в золото и осторожно относиться к серебру?

Ждать ли снижения цен на золото и стоит ли покупать серебро — такие вопросы задают инвесторы.

«Мы ожидаем рост цены на золото, – эксперт инвестиционной компании «БКС Мир инвестиций». – Торговые войны и агрессивная риторика президента США Дональда Трампа против Федеральной резервной системы (ФРС) вынуждают крупных западных инвесторов диверсифицировать вложения и переходить из долларовых активов в альтернативные инструменты, включая золото. К тому же, рынки осознали, что в нынешних условиях ФРС вряд ли станет активно поддерживать рынок путем масштабных покупок облигаций. Все это создает повышенный интерес к надежным активам вне зависимости от курса доллара».

Что касается серебра, эксперт подчеркивает, что оно традиционно воспринимается как "младший брат золота". Инвесторы могут рассмотреть возможность дополнительной диверсификации портфеля за счёт покупки серебра, однако потенциал его роста ниже.

«Серебро не является в полной мере защитным активом, резервным активом. Это связано с тем, что золото исторически Центробанки использовали как резервы, а значительная часть спроса на серебро в мире связана с технологическим потреблением».»,— поясняет эксперт.