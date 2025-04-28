Регистрация на VII Иркутский Международный Слата марафон началась

Классический беговой марафон по историческому центру Иркутска пройдет 21 июня. Большой спортивный праздник и долгожданное беговое событие уже в седьмой раз проведет компания «Слата» и Марафоны БАМ для жителей региона. Стартовый городок традиционно будет расположен у памятника Александру III.

«Слата Марафон является самым массовым беговым событием Восточной Сибири и Дальнего Востока. Бег становится образом жизни все большего числа людей, в том числе и детей — Слата Kids тому подтверждение. А авторская памятная медаль долгие годы будет мотивировать на ежегодное участие в марафоне. Так, символом в этом году выбран образ главного памятного места Иркутска, посвященного героизму русского солдата, народа нашей страны и великой Победе в Отечественной войне. Вся страна в этом году празднует 80 летие знаменательной даты — поделился новостями управляющий директор торговой сети «Слата» Дмитрий Ишевский.

В прошлом году в марафоне принято участие 3667 человек. Самой популярной на протяжении лет является дистанция Слата Фан-ран – 3 км. Более половины участников выбирают именно эту дистанцию.

Дистанции 2025:

1 км – Слата Kids, дети от 3 до 8 лет.

3 км – Слата Фан-ран.

10 км – Мини-марафон.

21 км – Полумарафон.

«В 7-й раз наше спортивное мероприятие соберет большое количество людей, влюбленных в спорт и в жизнь. В нашем образе мысли одно без другого не бывает. Этот тренд, понимание истинности этого утверждения растет год от года. А иркутяне счастливые люди — потому что им есть где побегать — красивые виды и комфортные локации. Приглашаем на наш марафон — подарите себе яркие эмоции!» - сообщил руководитель оргкомитета Иркутского марафона Артем Детышев.

Все детали маршрутов в 2025 году можно посмотреть здесь.

Отдельное внимание детям

Детская дистанция Слата Kids 1 км с каждым годом становится все более популярной. В прошлом году на старт забега вышли 500 детей в возрасте от 3 до 8 лет. Все дети получат памятную медаль и сладости. Участие на этой дистанции остается бесплатным (формально — 1 руб. — технические особенности регистрационного процесса).

Отличительные медали Слата Марафона

«Фасад» медалей Иркутского Международного Слата Марафона уже являл знаковые символы столицы региона: знаменитый Бабр, набор узнаваемых контуров архитектуры города, триумфальную арку «Московские ворота», облик Драматического театра имени Охлопкого. В этот раз на медали финишеров отчеканен облик знакового места на карте Иркутска — мемориала «Вечного огонь». При выборе учитывалось несколько факторов — историческое содержание, узнаваемость - «иркутскость» и актуальность объекта. В год празднования 80-летия Победы русского народа, нашего государства в Великой отечественной войне, организаторы решили, что не может быт важнее символа, чем этот.

Также, у участников, есть возможность сделать уникальную медаль финишера – на заднюю поверхность медали можно нанести лазерную гравировку, и навсегда зафиксировать результат, а также день и место, где он был показан.

Что необходимо для участия

Заранее зарегистрироваться на сайте марафона irkutskmarathon.com, т.к. регистрация в день забега не ведется.

Медицинская справка должна быть предъявлена при получении стартового пакета участниками на дистанциях 10 и 21 км. Участникам на дистанциях Слата Фан-ран 3 км и Слата Kids 1 км необязательна.

Ежегодно «Слата» приглашает и ждет к участию команды, где организаторами отмечается командный зачет: «Самая большая команда» и «Самая оригинально одетая и/или оформленная команда».