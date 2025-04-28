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Когда ждать оживления на рынке жилья?

Как долго продлится неблагоприятный период для компаний-застройщиков?  

«Поскольку неблагоприятный период для застройщиков непосредственно обусловлен высокими процентными ставками, из-за которых большинство покупателей не могут позволить себе рыночные ипотечные кредиты, нужно ориентироваться на прогнозы по ключевой ставке. По оценкам аналитиков, к концу текущего года ключевая ставка составит около 16–19%. Такая высокая ставка значительно ограничивает восстановление рынка ипотеки», — объясняет эксперт инвестиционной компании «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

При этом он добавляет, что улучшение ситуации для застройщиков ожидается лишь в будущем году.

«Тем не менее, даже в условиях высоких ставок спрос на жильё поддерживается семейной ипотекой, программами рассрочек и продажами премиальной недвижимости в Москве и Питере, спрос на которую в меньшей степени зависит от ставок», – резюмирует эксперт БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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