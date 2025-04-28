В федеральный проект «Производительность труда» вошло 2 предприятия из Иркутской области

2 предприятия подписали соглашение о присоединении к федеральному проекту «Производительность труда». Это ООО «КМ 38» и ООО «Инновация». К настоящему моменту в федпроекте уже свыше 90 предприятий-участников из Иркутской области.

«В федеральный проект могут вступить любые предприятия несырьевых отраслей с выручкой от 400 млн рублей в год, и это дает возможность повышать производительность с помощью господдержки таким разным организациям, как, например, МУП «Комбинат питания» и Международный иркутский аэропорт, Завод ЖБИ и санаторий «Электра». При этом цикл реализации мероприятий федпроекта составляет три года, то есть эффект от него не разовый, а длительный, и большая часть предприятий-участников распространяет его не только на эталонный участок, но и на все производственные процессы», — подчёркивает заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

ООО «КМ 38» занимается производством металлоконструкций. Предприятие принимало участие в строительстве таких объектов, как торговые центры «Леруа Мерлен», «Сильвермолл», «Jam Молл», логистический центр «Сервико».

ООО «Инновация» выпускает оборудование для золотодобычи — электролизёры с системой управления и автоматизации, установки растаривания, грохоты, печи реактивации угля и так далее. В числе заказчиков такие компании, как Nordgold, «Лензолото», «Полюс».

С 2025 года федеральный проект «Производительность труда» вошёл в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». За время его реализации участниками проекта стали производственные, обрабатывающие, торгово-сервисные компании из Иркутска и Иркутского района, Усолья-Сибирского и Усольского района, Братска и Братского района, Ангарска и Ангарского района, Казачинско-Ленского района, Шелехова и Черемхово. Половина из них относится к обрабатывающим производствам, по 18% у сфер строительства и торговли, доля гостиниц и общепита составляет 9%, 5% участников относятся к сфере транспортировки и хранения.

Однако в этом году Региональный центр компетенций Иркутской области для предприятий, которые по отраслевому признаку либо по величине выручки не могут присоединиться к федпроекту, подготовил специальные обучающие программы, которые позволят применить накопленный опыт и механики бережливого производства на практически любом предприятии региона. Подробную консультацию можно получить в РЦК по телефону +7 (3952) 716085.

Следить за событиями федпроекта и новостями предприятий, которые в нём участвуют, вы можете в телеграм-канале РЦК либо в сообществах в ВК и ОК. Бесплатные методические материалы по бережливому производству можно найти на ИТ-платформе «Производительность.рф».