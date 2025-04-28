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«Эн+ Уголь» совместно с администрациями районов Приангарья построят спортивные площадки и благоустроят прогулочные зоны

Реализованы будут 11 инициативных проектов. Об этом сообщил генеральный директор «Эн+ Уголь» Сергей Иванов.

Они касаются благоустройства малых городов. В 2025 году компания «Эн+ Уголь» инвестировала 3,7 млн рублей в реализацию проектов жителей Иркутской области в Тулуне, Черемхово и Свирске. Еще почти 22 млн поступит из областного и муниципального бюджетов. В частности, при поддержке компании в Приангарье построят новые хоккейную и футбольную площадки, появится кабинет для обучения детей правилам дорожного движения, а также будут обустроены прогулочные зоны, игровые площадки и комната досуга для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Наша компания уже третий год активно поддерживает инициативы граждан, где каждый житель может поучаствовать и выдвинуть свою идею по улучшению городского и общественного пространства. Затри года создалось уже компетентное, активное сообщество из граждан, среди которых и наши работники, а также представители бизнеса и власти. Люди стали понимать, что создавать «мир вокруг» – это не только вопрос администрации, но и предмет заботы каждого из нас», – сказал генеральный директор.

Он отметил, что впервые в программе софинансирования от Эн+ участвует город Свирск. «В Свирске на грантовую поддержку нашей компании в Центре детского развития «Умка» будет обустроена комната досуга для детей с ограниченными возможностями здоровья», – рассказал Иванов.

 «Благодарим компанию Эн+ за поддержку и финансирование инициативного проекта по созданию инклюзивной инфраструктуры на базе Центра детского развития «Умка» в Свирске. На территории города и прилегающих населённых пунктов проживает более 260 детей с ограниченными возможностями здоровья, и благодаря вашему вниманию и заботе эти ребята получат уникальную возможность для развития, социализации и дополнительного образования в комфортной и поддерживающей среде. Особая ценность центра – комплексный подход с использованием арт-, музыкальной и ароматерапии, а также психологической поддержки, что значительно улучшит качество жизни детей и их семей. Ваш вклад помогает не только детям с ОВЗ, но и всей муниципальной территории, создавая условия для равных возможностей и полноценного участия в жизни общества», – сказала руководитель инициативного проекта «Центр детского развития УМКА для детей с ОВЗ» Наталья Самохина.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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