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ВТБ запускает лимитированную серию карт с новым дизайном к 9 Мая

В преддверии 80-летия Победы ВТБ выпускает лимитированную серию дебетовых банковских карт, которую смогут оформить полмиллиона клиентов. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Карта выполнена в белом дизайне с переливающимися серебристыми голубями. Изображение парящих голубей олицетворяет мирную жизнь, которая стала возможна благодаря подвигу нашего народа во время Великой Отечественной войны. 

Карту в новом лимитированном дизайне можно оформить на сайте и в офисах банка. Выпуск и обслуживание карты бесплатны, карты обладают всеми функциями дебетовых карт банка.

«ВТБ активно участвует в масштабном праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, запланировав более 80 инициатив и проектов по всей России. Мы поддерживаем проекты учреждений культуры и мероприятия в регионах, начинаем брендирование офисной сети, а также выпускаем лимитированные банковские карты. Такими проектами мы хотим еще раз напомнить о великой Победе всем нашим клиентам», — подчеркнул Георгий Горшков.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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