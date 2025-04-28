Иркутяне получили 140,5 млн рублей по страхованию жизни за первый квартал 2025 года

Сбер продолжает помогать людям сохранять стабильность и уверенность в трудный период жизни.

С января по март 2025 года СберСтрахование жизни оказала финансовую поддержку жителям Иркутской области по 814 страховым случаям, выплатив клиентам 140,5 млн рублей. Эти средства позволили сотням семей справиться с неожиданными жизненными обстоятельствами, сохранить привычный уровень жизни и финансовую устойчивость.

Самая крупная выплата с начала года – 5,9 млн рублей – была направлена на погашение ипотеки заёмщика по программе ипотечного страхования жизни. Второй по величине стала выплата в размере 5,8 млн рублей по аналогичной программе ещё одного заёмщика из Иркутска.

Наибольший объём выплат пришелся на программы страхования жизни заёмщиков потребительских кредитов, владельцев кредитных карт, ипотечное и накопительное страхование.

«Мы не просто обещаем человеку поддержку – мы действительно помогаем в важные моменты жизни. Это проявляется в каждой истории: кто-то закрывает ипотеку благодаря страховой поддержке в сложный период, другие обретают уверенность в завтрашнем дне своих детей. 140,5 млн рублей выплат за три месяца – это сотни реальных историй жителей Иркутска, в которых СберСтрахование жизни оказалась рядом. Для нас важно быть помощникам в жизни каждого, предоставляя ему качественную помощь в самые короткие сроки», – Родион Пучков, управляющий директор по клиентскому опыту СберСтрахования жизни.

Оформление выплаты доступно в полностью цифровом формате: в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «Страхование» или на сайте СберСтрахования жизни с помощью онлайн-ассистента, который поможет подать заявление за считаные минуты.