Сибиряки меньше жителей других регионов просрочивают кредиты

Жители Сибири меньше всех выходят на просроченную задолженность по беззалоговым кредитам больше 30 дней. В целом по итогам первого квартала 2025 года ситуация с просроченной задолженностью в кредитном портфеле ВТБ остается стабильной. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Наименьшее количество переходов в просроченную задолженность по беззалоговым кредитам 30+ дней зафиксировано в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах.

При этом в Северо-Западном округе также отмечается наименьшая доля поздней просрочки (больше 90 дней). Крупнейшие города России – Москва и Санкт-Петербург – демонстрируют средний уровень просроченной задолженности по сравнению с другими федеральными округами.

По залоговым кредитам жители Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов показывают наименьшую склонность к допущению просрочек.

Быстрее всего гасят просроченную задолженность жители Дальневосточного федерального округа – первые 80% заемщиков делают это спустя 13 дней в залоговом сегменте и 17 дней – в беззалоговом.

«На фоне повышения процентных ставок клиенты ВТБ стали более ответственно подходить к кредитованию: это привело к снижению среднего размера выдач кредитов в прошлом году. Динамика погашения задолженности варьируется в зависимости от региона, но в целом ситуация остается стабильной. Для сохранения позитивной динамики мы продолжим предоставлять клиентам инструменты для управления задолженностью и помогать при возникновении проблем с выплатами», – отметил Георгий Горшков.