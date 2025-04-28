Проект ВТБ к 80-летию Победы подарит фронтовым фотографиям новую жизнь

Семейные фотоальбомы и плакаты с фронтовыми снимками близких и уникальной фотохроникой военных лет смогут создать посетители сайта «Память. Семья. Победа. 1941-1945». Совместный проект Банка ВТБ и медиагруппы «Россия сегодня» приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сайт проекта (12+) начинает работу 28 апреля.

Посетители сайта могут создать персональный фотоальбом или плакат с фронтовыми снимками родных – выбрать вариант дизайна с исторической фотохроникой РИА Новости и дополнить его фотографиями из семейного архива. Созданный макет будет доступен в полиграфическом формате, готовом к печати в любом профессиональном салоне.

«Мы подготовили масштабную программу к юбилею Победы, мероприятия при поддержке ВТБ пройдут по всей России и в наших дочерних банках за рубежом. Проект с РИА Новости – еще один повод выразить бесконечную благодарность тем, чей труд и мужество сохранили для нас мир. Уверен, фотоальбомы с фронтовыми фотографиями близких помогут оживить воспоминания и укрепить семьи – одну из главных ценностей ВТБ. Так мы стремимся сильнее упрочить духовную связь между поколениями страны, которая знает, чтит и хранит свою историю, помнит о цене Победы и бережёт правду о ней», – сказал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Банк ВТБ активно участвует в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, реализует благотворительные, культурные, просветительские проекты.

При поддержке ВТБ в Музее Победы создана новая масштабная экспозиция «Путь к Победе». Уникальные реликвии военных лет дополнены личными историями участников Великой Отечественной войны, которые представлены в мультимедийном формате с использованием передовых музейных технологий и цифровых решений.

Фонд «ВТБ-страна» и Всероссийская организация ветеранов ведут сбор средств для адресной помощи участникам Великой Отечественной войны. Пожертвования, поступившие от клиентов, будут удвоены банком.

В преддверии Дня Победы ВТБ выпускает лимитированную серию дебетовых банковских карт, а также проводит брендирование офисной сети. Банк также присоединится к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». С 6 мая клиенты ВТБ смогут получить символ Победы — георгиевские ленточки — в отделениях по всей стране. Впервые всероссийская акция пройдет в отделениях ВТБ в Новороссии. Жители новых регионов смогут получить ленточку в удобном отделении своего региона. В Крыму и Севастополе акцию поддержит Банк РНКБ.