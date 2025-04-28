Материнский капитал за первого ребенка позволяет купить от 2 до 8 квадратных метров жилья

Наибольший метраж доступен в Ульяновске, наименьший – в Москве. Данные приводит «Циан.Аналитика».

В 2025 году обновленная сумма маткапитала за первого ребенка (630,4 тыс. рублей) позволяет приобрести в среднем 5,5 м2 на вторичном рынке. Наибольший метраж доступен в Ульяновске и Оренбурге (7,6 м2), тогда как в Москве и Санкт-Петербурге – всего 2-3,7 м2.

«Год назад выплаты хватало в среднем на 5,3 м2, то есть покупательная способность этой меры поддержки, хотя и незначительно, но подросла. Это связано с тем, что жилье на вторичном рынке в большинстве городов подорожало менее заметно, чем размер маткапитала – в среднем на 6,4%», – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан.Аналитика».

В 2024 году лишь треть семей использовали сертификат на покупку недвижимости – минимальный показатель за всю историю программы. Большинство направляет средства на ежемесячные выплаты (37%) или образование детей (28%).