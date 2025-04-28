Банк Уралсиб стал партнером региональных конных соревнований

26-27 апреля в конноспортивном комплексе «Жастар» в селе Фирсово, недалеко от Барнаула, прошли региональные соревнования по конному спорту, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Организаторами соревнований стали Министерство спорта Алтайского края, РОО Федерация конного спорта Алтайского края, КСК «Жастар», ООО «ВЕКТОР», партнером выступил Банк Уралсиб.

В последние выходные дни апреля в конноспортивном комплексе «Жастар» всадники в возрасте от 6 до 16 лет демонстрировали свои спортивные навыки, выполнили программы выездки. Соревнования проводились в дисциплинах: «Выездка на лошадях до 6 лет», «Выездка на лошадях 6 лет», «Выездка на лошадях 7 лет», «Выездка на лошадях до 150 см в холке», «Выездка – Малый круг», «Выездка – Большой круг». Выездка – основа конного вида спорта, она показывает качество езды, и юные спортсмены продемонстрировали свои умения и навыки и получили заслуженные награды турнира.

«Банк Уралсиб третий год выступает партнером соревнований по конному спорту в Алтайском крае. В этом году соревнования посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне и проводятся незадолго до памятной даты. Банк Уралсиб выступил партнером нескольких культурных, спортивных и социальных проектов в регионе в рамках празднования юбилея Великой Победы. Банк уделяет большое внимание поддержке социальных, культурных и спортивных инициатив в регионах своего присутствия и продолжит принимать участие в таких проектах», – отметила исполнительный директор, руководитель Урало-Сибирского макрорегиона ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Наталья Голубева.